La Regina Elisabetta che corre felice come una ragazzina è un vero spettacolo!

La Regina Elisabetta. Siamo abituati a vederla compassata, seria, austera. Caratteristiche che il ruolo le impone.

Ma la Sovrana sa anche essere allegra e spensierata come una ragazzina. La prova è in un video finora rimasto rigorosamente in ambito familiare. Nelle immagini, il Principe Filippo corre su un triciclo con i piccoli Carlo e Anna. E la Regina Elisabetta li insegue correndo, affannata, sorridente e felice.

La clip è adesso pubblica perché fa parte del documentario di BBC One dedicato al Principe Filippo. Il titolo dello speciale è "Prince Philip: The Royal Family Remembers".

Sarà programmato nel Regno Unito il 22 settembre. La casa di produzione ha rivelato che "Raccoglie interviste girate sia prima che dopo la morte del principe... Una dozzina di membri della Royal Family hanno offerto il loro contribuito, tra ricordi e riflessioni, per tracciare un ritratto intimo di Filippo e ripercorrere la sua vita straordinaria. Per l’occasione saranno mostrate in via del tutto eccezionale alcune clip della collezione privata di Sua Maestà". Anche il Principe Harry e il Principe William hanno partecipato al documentario, con i loro ricordi del nonno.

(Foto Getty Images)