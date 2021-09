36 euro e diventi nobile in Scozia. Ma a fin di bene...

In Scozia, per essere conti, duchi o marchesi non serve necessariamente vantare il sangue blu: i titoli nobiliari, infatti, sono in vendita a soli 36 euro.

Acquistando il pacchetto, si ottiene il certificato di proprietà di un piccolo lotto di terreno e il diritto d'uso del titolo.

Bisogna però tornare al 2006 per dare una spiegazione, quando l’azienda scozzese Highland Titles ha offerto la possibilità di acquistare su internet un appezzamento di terra nella Riserva Naturale di Glencoe nelle Highlands, facendo scattare subito il titolo di Lord o Lady con tanto di atto certificato, spedito dall’impresa. Assecondando le mire nobili degli acquirenti, il fine ultimo è quello di fare bene all’ambiente: i contributi sono infatti destinati al recupero e alla conservazione di flora e fauna selvatica del parco.

Come in ogni sogno nobiliare che si rispetti, la proprietà del terreno è addirittura ereditabile: il titolo si può trasmettere di generazione in generazione. Il terreno può essere visitato, vi si possono piantare alberi e bandierine, ma non è possibile costruirci sopra. Infatti, l’acquisto del terreno è soprattutto simbolico e totalmente esentato di tasse e spese da pagare. In questo modo, sono circa 250 mila le persone divenute Lairds, Lords e Ladies di Glencoe.