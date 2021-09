Il Principe Harry e la scenata di Meghan

Compleanno tempestoso per il Principe Harry, nato a Londra il 15 settembre del 1984.

Pare infatti che la moglie Meghan nei giorni scorsi sia stata protagonista di una vera e propria sfuriata di gelosia.

Cosa è accaduto? Il Principe Harry qualche tempo fa ha preso parte a un torneo di beneficenza di polo ad Aspen, in Colorado. Meghan era rimasta a casa, per non lasciare Archie e soprattutto la piccola Lilibet Diana, ultimogenita della coppia.

Ebbene, secondo i tabloid inglesi, la Duchessa del Sussex sarebbe andata su tutte le furie scoprendo una foto pubblicata sui social, in cui il Principe Harry abbraccia sorridente la bella vincitrice del torneo.

Secondo le solite fonti anonime, “Meghan era su tutte le furie, è andata in tilt non appena ha notato Riley che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente”.

Basteranno la torta di compleanno e i festeggiamenti familiari a riportare la pace nella coppia?

(Foto Getty Images)