Kate Middleton, le nozze del fratello e il nuovo gossip

Fiori d'arancio in casa della duchessa Kate Middleton. A sorpresa il fratello James, dopo aver posticipato le nozze, per ben due volte a causa della pandemia, ha finalmente pronunciato il fatidico sì. La sposa è la francese Alizée Thevenet. Un matrimonio celebrato l'11 settembre scorso in gran segreto in Costa Azzurra. La coppia, fidanzata da tre anni, circondata da familiari e amici ha coronato il suo sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Middleton (@jmidy)

Dell'evento, per ora, non ci sono foto pubbliche tranne quella diffusa dallo sposo su Instagram. Nella didascalia le parole di un uomo molto innamorato: "Ieri ho sposato l'amore della mia vita circondato dalla famiglia, dagli amici e, naturalmente, dai suoi amati cani". Che come ha raccontato lo stesso 34enne al Telegraph, sono stati preziosi per aiutarlo ad uscire dalla depressione ma non solo perché hanno fatto da cupido nella storia d'amore con la bella Alizée. Incontrata casualmente in un verde parco londinese.

Ma torniamo alle nozze. Se tra gli invitati ci fossero anche Kate Middleton e il Principe William, non ci sarebbero conferme ufficiali. La duchessa, in verità, è assente dalle scene pubbliche da oltre 60 giorni e i sudditi già sperano nell'arrivo del quarto Royal baby, dopo George, Charlotte e Louis. L'ultima apparizione della Duchessa di Cambridge risale alla finale di Euro2020 vinta dall'Italia del c.t Mancini.

Il gossip si scatena, due gli indizi. Il primo: nelle precedenti gravidanze Kate aveva già sofferto di iperemesi gravidica, un disturbo che causa nausea e vomito, che la costrinse a rinunciare agli impegni ufficiali. Secondo: il Principe William, da pochi giorni tornato sulla scena pubblica, ha partecipato all'Emergency Services Uk da solo. Che Kate allora sia incinta? Buckingham Palace per ora tace, mentre l'esperto reale ipotizza solo una assenza dovuta ad una vacanza un po' più lunga.

(foto Getty Images)