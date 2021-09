I gemellini Jacques e Gabriella a scuola accompagnati dal Principe Alberto

Primo giorno di scuola per tanti bambini e anche per i gemellini Jacques e Gabriella di Monaco, che hanno 6 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

Questa volta però ad accompagnarli in classe non c'era mamma Charlene. La Principessa è infatti ancora bloccata in Sud Africa, a causa della grave infezione che le ha causato una serie di operazioni chirurgiche, una lunga convalescenza e pochi giorni fa addirittura un collasso.

Adesso fortunatamente le condizioni della Principessa sono stabili, ma il ritorno nel principato è ovviamente non immediato.

Così, al primo ingresso in classe, con Jacques e Gabriella c'era il papà, il Principe Alberto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

Le immagini sono state diffuse dal telegiornale del Principato e poi pubblicate sulla pagina Instagram del Principe.

Jacques si stringe alla mano del papà, Gabriella va da da sola. Mamma Charlene aveva rivelato, tempo fa, che i gemellini "amano andare a scuola, vedere i compagni... Gabriella di solito si sveglia presto anche al sabato, e quando le diciamo che non c’è scuola resta delusa».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

(Foto Getty Images)