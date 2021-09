Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: coppia da favola a Vienna

Tra gli eventi mondani di settembre, il matrimonio da favola celebrato a Vienna tra la Principessa Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica del Liechtenstein e l’italiano Emanuele Masini, noto imprenditore. Di sangue blu la lista degli invitati. Tra loro hanno brillato per stile, classe e sorrisi Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierre Casiraghi Fan Account (@pcasi1987)

Affiatati e complici, come pochi altri, hanno rubato la scena ai novelli sposi. Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie sono stati ammirati da tutti. Incoronata pochi giorni come la Royal più elegante e chic d’Europa dal magazine Tatler, Beatrice Borromeo al ricevimento serale ha conquistato gli altri invitati indossando un abito di colore rosso con un top a forma di cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚜️ Madameei ⚜️ (@madameei)

Al suo fianco Pierre, ottavo in linea di successione al trono di Monaco, sposato sei anni fa. La coppia ha dimostrato grande complicità. Dal loro legame sono nati due figli. Stefano e Francesco, di tre e due anni. Proprio lei racconta di come il papà sia molto presente. Dopo un periodo in cui si è occupata solo dei figli è tornata al lavoro con la produzione dei suoi documentari. “Sono molto fortunata, Pierre mi aiuta molto con i bambini”, racconta in una intervista. Una nuova generazione di reali che certamente rispetta l’etichetta e le tradizioni di Corte ma si avvicina di più alla gente comune. Per questo piace molto.

(Foto Getty Images)