La Principessa Charlene farà presto ritorno a casa

La Principessa Charlene potrebbe ben presto fare ritorno a casa.

E' quanto ha rivelato una fonte davvero autorevole: il Principe Alberto. Parlando con il magazine People, il Principe ha infatti rivelato che Charlene tornerà a casa addirittura «prima del previsto».

La Principessa infatti è da mesi bloccata in Africa, dove si era recata per un'iniziativa di beneficenza, a causa di una brutta infezione, che l'ha costretta a numerosi interventi chirurgici. Ma adesso, secondo il Principe, il ritorno non sarebbe lontano. «Dipende da quello che dicono i medici. Ma forse sarà prima del previsto», ha dichiarato Sua Altezza Serenissima. «Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ quel lasso di tempo», e ha aggiunto che Charlene è «ansiosa» di far ritorno e «ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa».

La Principessa era stata da poco raggiunta in Africa dal Principe Alberto e dai gemellini Jacques e Gabriella. Era «buon umore», ha dichiarato il Principe ed «è stata felicissima di vederci e di trascorrere un po’ di tempo con i bambini».

(Foto Getty Images)