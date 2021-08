Beatrice Borromeo è "la reale più elegante d'Europa"

Un grande riconoscimento per la bellezza italiana Beatrice Borromeo, incoronata come “reale più elegante d’Europa” dal prestigioso magazine britannico “Tatler” ritenuto la “bibbia” degli aristocratici.

La moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Caroline di Monaco, è riuscita a sbaragliare una concorrenza di altissimo livello che va da Kate Middleton a Letizia di Spagna a Maxima d’Olanda.

Ha catturato l’attenzione di “Tatler”, per i look sfoggiati nel luglio 2015 per il giorno delle nozze con Pierre e firmati da Valentino ed Armani Privé.

Beatrice Borromeo discende da una delle più antiche e illustri famiglie italiane e, prima di diventare giornalista, è stata a lungo modella. Ha esordito a quindici anni per Chanel, diventando presto volto di Blumarine.

La classe di Beatrice hanno fatto sì che, in pochi anni, sia stata definita l’erede della indimenticabile Grace Kelly.

(Foto: 2019-1.Beatrice-Pierre-Casiraghi_Bal-de-la-Rose_©Palais Princier/SBM)