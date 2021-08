La Famiglia Reale non può mangiare alcuni cibi. Ecco quali

Niente pasta, aglio e cipolla, frutti di mare, carne cruda, fois gras e acqua del rubinetto, quest’ultima solo se ci si trova all’estero.



Sono i divieti alimentari previsti per la Royal Family britannica, un vero e proprio protocollo che riguarda sia gli eventi ufficiali che quelli privati.

Perché questi alimenti vengono banditi? Perché possono provocare difficoltà di digestione, rischi di intossicazione e possibili “bad sounds”, rumori poco educati, mettiamola così.



Dell’elenco che abbiamo appena fatto c’è poi la particolarità del fois gras, il cui bando è invece dovuto al trattamento riservato alle oche per ottenere quell’alimento. Certo, qualcuno potrebbe dire che tra i divertimenti intoccabili e non discutibili dei reali ci sarebbe la caccia, ma tant’è…



Oltre a quei divieti, praticamente assoluti, ci sono altri cibi che sono (poco) tollerati, ma per i quali non c’è un “no” assoluto. Come per le uova bianche, il cui sapore non è particolarmente gradito a Sua Maestà Elisabetta, così come quello delle patate.



Infine c’è una indicazione piuttosto rigida che riguarda non un alimento preciso, ma una intera categoria e che arriva direttamente dalla regina: no agli alimenti fuori stagione, che si tratti di frutta, verdura o altro l’indicazione (ma chiamarla ordine sarebbe più corretto) è di rispettare la stagionalità.