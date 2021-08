La Principessa Charlene manda un messaggio forte e chiaro

Il suo è un messaggio forte e chiaro. Parole decise, unite a una foto che più diretta non si può. Insomma, la Principessa Charlene ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post davvero deciso circa il suo ultimo impegno, quello contro il bracconaggio, che l'ha portata nella sua terra natale, il Sudafrica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

«Il corno di rinoceronte non è di moda!», ha scritto perentoria. «Unitevi alla mia iniziativa #ChasingZero e poniamo fine alle atrocità che mettono a rischio la nostra preziosa fauna selvatica».

Come se non bastasse, la Principessa Charlene si mostra come una vera guerriera, sguardo fiero, occhi minacciosi e collana di perline tradizionali.

L'impegno contro la caccia abusiva e il bracconaggio in Sudafrica ha visto Charlene impegnarsi attivamente, ed è stata testimoniata anche da numerose immagini. Il corno di rinoceronte in alcune culture è considerato un prezioso simbolo di ricchezza e potere e può raggiungere prezzi esorbitanti. Si parla di oltre 60.000 dollari. Ecco perché la strage di rinoceronti sembra inarrestabile.

Proprio durante la campagna contro il bracconaggio la Principessa Charlene ha dovuto subire un paio di difficili operazioni e tuttora si trova in convalescenza. Ma sempre pronta a impegnarsi in questa giusta causa.

(foto Getty Images)