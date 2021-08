Se anche Baby Charlotte protegge le farfalle

Quanta bellezza e quanta poesia sono racchiuse in una delle creature più piccole e delicate del nostro pianeta, le farfalle.

Sono esempi di puro incanto vivente, meravigliose ed effimere, capaci di portare gioia nei cieli e regalare un sorriso ammirato a chi le guarda.

Le farfalle sono inoltre fondamentali per tutelare l’ecosistema in quanto si tratta di impollinatrici e anche parte della catena alimentare. Proteggerle è dunque vitale e alla campagna per la loro salvaguardia partecipa adesso anche la piccola di casa Windsor, Baby Charlotte.

Mamma Kate e papà William l'hanno infatti fotografata mentre ammira una farfalla. E l'immagine è stata postata sulla pagina ufficiale dei Duchi di Cambridge, per sostenere la campagna savebutterflies.

Si tratta di un'iniziativa che invita tutti i cittadini a prendere parte all'imponente censimento delle farfalle, per registrare la loro presenza e il loro numero nel Regno Unito. Anche in Italia si è svolta un'iniziativa simile, primo passo per le operazioni di tutela.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

(Foto Getty Images)