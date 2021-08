Meghan Markle svela per la prima volta la piccola Lilibet

Ed eccola, finalmente: la prima foto della piccola Lilibet Diana, la secondogenita di Meghan Markle e del Principe Harry.

Un'immagine tanto attesa, anche se in tutta onestà per vedere la bimba (nata il 4 giugno di quest'anno) ci vogliono davvero occhi da lince. Lilibet Diana infatti appare in un video pubblicato da mamma Meghan per i suoi 40 anni, compiuti lo scorso 3 agosto.

Dovete davvero aguzzare lo sguardo: sulla scrivania di Meghan c'è una cornice fotografica con 3 immagini e una è proprio quella della piccola, con il papà Harry. A sostenerlo, oltre a molti fan con la lente d'ingrandimento, è l'autorevole sito PageSix.

Questo il video, se volete cimentarvi nell'impresa.

E questo l'ingrandimento della scena con le immagini nella cornice fotografica.

Nelle immagini, Meghan chiama in video l'attrice Melissa McCarthy (era Sookie nella serie tv "Una mamma per amica") e le parla del suo compleanno. Con immagini molto ironiche (c'è anche una citazione della cerimonia del tè in stile Royal Family, con cappellino, guanti e tazza pregiata) Melissa suggerisce vari modi per celebrare i 40 anni di Meghan.

Ma la Duchessa del Sussex lancia invece la sua iniziativa battezzata "40X40", per sostenere le donne disoccupate: «Ho chiesto a 40 amici, attivisti, atleti, artisti e leader mondiali di aiutarmi a dare il via a un progetto globale dedicando 40 minuti di tutoraggio a supporto delle donne che rientrano nel mondo del lavoro», afferma Meghan.

Che poi spiega sul sito della Fondazione Archewell: «Negli ultimi due anni, e in larga parte a causa della pandemia da Covid-19, decine di milioni di donne sono state costrette a lasciare il lavoro, inclusi due milioni di donne negli Usa – spiega la Duchessa, aggiungendo un invito: “Se puoi, per favore unisciti a noi e dedica 40 minuti oggi al servizio degli altri nel modo che ti sembra più giusto. Il tempo che doni può contribuire a un’ondata globale di aiuto e generare un impatto significativo sulle nostre comunità e in tutto il mondo».

Nel finale del video, dietro le finestre appare Harry, impegnato a lanciare in aria delle palline...

(Foto Getty Images)