La Principessa Charlène manda una romantica canzone al marito Alberto

La nostalgia di Charlène di Monaco per i figli e il marito si fa sempre più intensa. La Principessa, che sta proseguendo in Sudafrica la convalescenza dopo l’operazione alla testa subita lo scorso giugno, ha postato su Instagram il video della sua «cara amica» Alouise che canta una canzone per lei speciale. Si tratta di "My Hele Hart" del gruppo sudafricano Romanz, brano che ha accompagnato lei e Alberto nel giorno del loro matrimonio, il 2 luglio 2011.

Il romantico post della Principessa è sembrato anche un messaggio pubblico per ribadire che il legame con Alberto è sempre più forte. Charlène è infatti bloccata dall’inizio dell’anno, quando s’era recata nel suo paese natale per promuovere un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti, in via di estinzione a causa del bracconaggio. Nel corso del viaggio ha contratto un’infezione otorino-laringoiatrica che più volte l’ha costretta a finire sotto i ferri, da ultimo lo scorso 24 giugno.

Due settimane fa è tornata a mostrarsi in pubblico, postando su Instagram fotografie che la ritraggono mentre parla in videochiamata con i due figli, i gemelli di sei anni Jacques e Gabriella. La Principessa sorride, ma lo sguardo è malinconico.

Nel frattempo, il Principe Alberto è volato a Tokyo, a rappresentare il Principato di Monaco ai Giochi Olimpici. Charlène non ha potuto accompagnarlo. E questa – per lei che nel 2000 partecipò alle Olimpiadi di Sydney con la squadra di nuoto femminile sudafricana nei 100 metri misti – è con tutta probabilità un’ulteriore fonte di tristezza.

(foto Getty Images)