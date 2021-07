Matrimonio di Carlo e Diana: va all'asta una fetta della loro torta nuziale!

Quarant'anni dopo il matrimonio reale del Principe Carlo d'Inghilterra e di Diana Spencer, una fetta della loro torta nuziale sarà battuta all'asta. Come è possibile? Sveliamo subito il segreto.

In quel lontano 29 luglio del 1981 un'impiegata di Clarence House ricevette in dono dalla Sovrana Elisabetta II proprio una porzione del dolce fatto di glassa e marzapane preparato per i novelli sposi. Uno dei 27 preparati per l'occasione. Per tutti questi anni, avvolta nella comune pellicola trasparente la fetta di torta è stata conservata in una semplice scatola di latta con un bigliettino all'interno, che recita: "Maneggiare con cura. Torta nuziale del Principe Carlo e della Principessa Diana. M.C.Smith".

Il prossimo 11 agosto la fetta di torta sarà battuta all'asta dalla casa Dominic Winter di Cirencester, assieme al programma della cerimonia che si svolse nella cattedrale di St.Paul, a Londra. Il souvenir, che assicurano è in ottime condizioni, è stato valutato intorno alle 500 sterline, circa 600 euro. Ma il valore potrebbe aumentare come già successe nel 2014. Un'altra fetta di torta nuziale sempre di Carlo e Diana fu venduta all'asta a Los Angeles a 1.375 dollari. In quell'occasione però era conservata in una scatola originale con lo stemma della casa reale. I collezionisti sono pronti a darsi battaglia.