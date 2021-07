A Monte Carlo si respira aria da matrimonio principesco

Monte Carlo, gemma del Mediterraneo, in questi giorni è ancora più romantica del solito. Si parla infatti di un matrimonio principesco in arrivo e l'atmosfera sembra davvero da fiori d'arancio.

Ma chi dovrebbe recarsi emozionato all'altare? Si fanno i nomi di Pauline Ducruet, figlia della Principessa Stephanie, e del suo fidanzato, Maxime Giaccardi. A far parlare di nozze in arrivo è stata la presenza di Maxime al Gala per la lotta all’Aids che si è svolto allo Sporting di Monte Carlo. A invitarlo, è stata la Principessa Stephanie in persona. Pauline e Maxime si conoscono da tempo e sono fidanzati ormai da mesi. L'invito al Gala ha fatto pensare a molti che il matrimonio potrebbe dunque essere in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAXIME GIACCARDI (@maximegiaccardi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAXIME GIACCARDI (@maximegiaccardi)

Nel luglio di due anni fa si era sposato il fratello di Pauline, Louis Ducruet, che aveva portato all'altare la fidanzata storica Marie Hoa Chevallier.

Maxime Giaccardi è un imprenditore attivo nella nautica e nel delivery. Al Gala per la lotta all’Aids si è è presentato indossando capi creati da Pauline (stilista della linea di moda Alter Design).

(Foto Getty Images)