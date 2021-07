Nozze italiane per la nipote di Lady D.

Primo vero evento di questa estate 2021: il matrimonio super blindato a Frascati di Lady Kitty Spencer, nipote della amatissima e compianta principessa Diana. La sposa, classe 1990 è figlia di Charles, il fratello di Lady D. Lo sposo è l' imprenditore sudafricano Michael Lewis. Più grande di lei di 31 anni, divorziato e con tre figli, stanno insieme da molto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal-ish (@_althorp)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)



Il Royal wedding si è tenuto alla villa Aldobrandini di Frascati. Dove da giorni fervevano i preparativi, ma tutto in gran segreto. Come avevano richiesto i novelli sposi che hanno scelto il 24 luglio come data per il fatidico sì. Esattamente 40 anni dopo l'unione di Lady Diana con il principe Carlo.



Le nozze per la verità erano in programma già lo scorso anno, ma a causa Covid erano stato rinviate. Ora le foto di Lady Kitty hanno fatto impazzire i social. Su vari profili Instagram ufficiali sono state postate storie e scatti di momenti della festa e della cerimonia. Che si è chiusa con uno speciale spettacolo pirotecnico per la gioia degli ospiti. Anche loro top secret. Se ci fossero anche il cugino, il Principe William e Kate Middleton non ci sono certezze.



Mentre non ci sono dubbi sull'abito della sposa in stile vittoriano. È stato creato da Dolce & Gabbana che per l'occasione hanno realizzato anche due modelli per la serata. La signora Lewis è Global Ambassador della maison di moda. Noto il suo amore per l'Italia. Una volta laureata in Sudafrica dove è cresciuta, si è trasferita a Firenze, la sua città preferita al mondo, per studiare storia dell'arte, per questo motivo molti avevano ipotizzato che si sarebbe sposata proprio in Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)



Invece no, al riparo dei paparazzi ha scelto la città eterna per lo scambio delle promesse con il suo amato Michael. La bellissima Kitty però non si è fatta mancare una gita proprio a Firenze il giorno prima del matrimonio. Tutto documentato dai suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal-ish (@_althorp)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal-ish (@_althorp)

(Foto Getty Images)