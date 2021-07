La Regina Elisabetta, che proibisce l'aspirapolvere a Buckingham Palace

Anni passati a guidare il team delle pulizie nelle dimore reali britanniche, Barbara Allred oggi insegna presso The English Manner, istituto londinese di formazione, su etichetta e protocollo. E parla di procedure rigorosissime.

Elisabetta II non sopporta il rumore dell’aspirapolvere: preferisce che si spazzi, anche sui tappeti. Va tenuto conto del fatto che Buckingham Palace ha 775 stanze, e il castello di Windsor (dimora della regina) oltre mille: quasi tutte con moquette!

La strategia della Allred: usare una spazzola, iniziando dagli angoli sul lato sinistro della stanza. E come spolverare i tanti mobili antichi, le migliaia di foto di famiglia incorniciate e gli innumerevoli ornamenti in mostra? Sono sufficienti un panno umido e una spazzola in pelo di maiale.

Altre curiosità: per rifare il letto della sovrana occorrono almeno venti minuti. Se lenzuola e federe sono a strisce, devono essere poste nella stessa direzione. Nei bagni reali è vietato usare la candeggina: rovina la porcellana. I rubinetti vanno detersi con una soluzione fatta in casa (sale e aceto distillato), applicata tramite spazzolino od ovatta.

A rivelare il segreto della pulizia di parure, spille e tiare aveva invece provveduto Angela Kelly, dresser e confidente della Regina. E i metodi di cui si servono gli addetti alla conservazione delle gioie regali risultano piuttosto insoliti: per far sì che i diamanti risplendano, si ricorre a un mix di acqua e gin. In alternativa, per quelle gemme che richiedano maggior cura, basta qualche goccia di detergente per i piatti.