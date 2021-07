La Principessa Charlène e quelle commoventi foto dalla sua convalescenza in Sudafrica

Settimane che non si mostrava in pubblico, in isolamento nel "suo" Sudafrica, con la famiglia d'origine. Senza marito, né figli: il principe Alberto, Jacques e Gabriella.

Ma la Principessa Charlène di Monaco è tornata sui social. Si è palesata con un post su Instagram: una raccolta di foto, in cui mostra la sua vita nel continente africano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

La Principessa Charlène appare sorridente, seppur rattristata dalla lontananza dei figli. In due foto la si vede mentre videochiama i gemellini, mandando loro un bacio. Non deve essere facile vedere su uno schermo "Jacqui" e "Bella", come li chiama nel post.

Ha fatto molto parlare la scelta di Charlène. Dopo essere partita in primavera per il Sudafrica, per contribuire a salvare i rinoceronti, la Principessa ha quasi fatto perdere le sue tracce. Per tanto tempo non se ne è saputo più nulla: salvo poche immagini di un safari, con marito e figli.

Dopo varie settimane di silenzio è arrivata la notizia: Charlène è ancora là perché ha dovuto essere operata per via di un’infezione contratta a gola, naso e orecchie.

Tutti non vedono l’ora che lei torni a casa: in primis, i suoi figli.

(Foto Getty Images)