Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco presentano il piccolo Raphael. Ed è subito emozione

E anche il piccolo Raphael, figlio di Charlotte Casiraghi e del suo ex compagno, l'attore Gad Elmaleh, ha avuto il suo esordio pubblico.

A differenza dei gemellini Jacques e Gabriella, figli del Principe Alberto e della Principessa Charlène, da sempre sotto i riflettori, Raphael, per volere di mamma Charlotte, era sempre rimasto più defilato. Avvistato a volte dal balcone del Palais Princier durante le grandi occasioni, ma sempre in una folla festosa di cuginetti.

Adesso, invece, al torneo d'equitazione Jumping di Monte Carlo, Raphael, 7 anni, ha avuto il suo primo momento da vero protagonista.

Embed from Getty Images

E le foto in cui nonna Carolina lo tiene dolcemente per le spalle, orgogliosa del nipotino, sono davvero da ricordare. Elegante in camicia e giacca celesti, Raphael si è comportato perfettamente e si è anche interessato molto ai cavalli e alle gare. Che sia stata la presenza di Baby George, perfetto con papà William e mamma Kate, a ispirare Charlotte per questa prima uscita pubblica di Raphael?

(foto Getty Images)