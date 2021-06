Meghan mostra finalmente la prima foto della figlia Lilibet Diana

Meghan Markle, nonostante sia in congedo maternità dopo l’arrivo di Lilibet Diana, lo scorso 4 giugno ha rotto il silenzio pubblico per ringraziare i fan di aver sostenuto il suo recente libro per bambini, "The Bench".

Non solo: stando al report di Entertainment Tonight la Duchessa di Sussex avrebbe condiviso la prima immagine della piccola Lillibet sulla chat della Royal Family.



"Anche se questo progetto è iniziato come una semplice lettera d’amore a mio marito e a mio figlio Archie, sono felice nel vedere che i temi trattati coinvolgono le comunità di tutto il mondo", scrive del suo libro Meghan, sul sito della Fondazione Archewell. "La ricerca di un mondo più compassionevole ed equo inizia proprio con valori fondamentali quali l’amore, la rappresentanza e l’inclusione", si legge ancora nel breve comunicato della Duchessa, "allo stesso tempo, credo di raccontare un altro lato della mascolinità".



"The Bench" si trova al vertice della classifica dei bestseller stilata dal New York Times, nella categoria "libri illustrati".

Tra i disegni c'è anche Lilibet Diana, ritratta dall’artista Christian Robinson tra le braccia di Meghan (La foto è la seconda nella gallery di Instagram qui sotto, e ritrae Meghan in giardino, di spalle, mentre tiene in braccio la piccola Lilibet Diana).

Un'anteprima in forma grafica, in attesa di vedere la secondogenita dei Duchi di Sussex in carne e ossa. Anche se una sua foto è stata condivisa dai genitori sul gruppo Whatsapp di casa Windsor: "Harry e Meghan l'hanno inviata tramite una chat ad alcuni membri della Royal Family", riferisce Entertainment Tonight.



Chat di cui farebbero parte Carlo e Camilla, William e Kate, Sophie ed Edoardo oltre che Beatrice ed Eugenia con i mariti. E forse anche Zara con Mike Tindall. Non si sa se la Regina Elisabetta II sia inclusa nel gruppo. Forse sì, nonostante la veneranda età. Infatti, dimostra di essere sempre al passo con i tempi.

