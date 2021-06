La Principessa Charlène , i gemellini e il Principe Alberto: ritratto di famiglia felice in Africa

La Principessa Charlène ultimamente è più affascinante che mai. Taglio di capelli cortissimo e sorriso ammaliante, ci sta conquistando con le sue foto in mimetica e anfibi, scattate nella sua terra d'origine, quel Sud Africa a cui la moglie del principe Alberto è così profondamente, intimamente legata.

La Principessa si è recata nella savana per un progetto benefico contro il bracconaggio. Sono emozionanti le sue foto in soccorso ai rinoceronti, specie in pericolo di estinzione la cui vita è minacciata da spregiudicati trafficanti.

Adesso, la Principessa Charlène è stata raggiunta nella savana da tutta la famiglia al completo. C'è il Principe Alberto, ci sono i gemellini Jacques e Gabriella. Tutti bellissimi, in perfetto look da savana, con grandi cappelli e abbigliamento sportivo. La Principessa ha pubblicato gli scatti più belli di questa parentesi africana sulla sua pagina Instagram. E c'è stata anche l'occasione per festeggiare il compleanno della piccola Aiva, nipotina di Charlène (è la secondogenita di Sean Wittstock, fratello minore di Charlène, e della moglie Chantell).

