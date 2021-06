Principessa Charlène e Principe Alberto: i francobolli per i 10 anni di matrimonio

Ai primi di luglio, Charlène Wittstock e Alberto di Monaco celebreranno dieci anni di matrimonio: l’1 le nozze civili, il 2 quelle religiose a porte aperte a Palais Princier al cospetto delle teste coronate di tutta Europa.



Il Principato, però, ha già cominciato a festeggiare la ricorrenza. L’Office des Émissions de Timbres-Poste di Monaco ha infatti emesso, per l’occasione, quattro nuovi francobolli. Il primo, il più semplice, con le iniziali degli sposi. Il secondo ritrae Charlène e Alberto nel giorno del Royal Wedding, mentre nel terzo compaiono anche i figli della coppia, i gemelli di sei anni Jacques e Gabriella. L’ultimo francobollo mostra una foto di Charlène e Alberto scattata durante un evento ufficiale nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Office des Timbres Monaco (@officedestimbres)



Appassionato di ogni genere di sport lui, campionessa di nuoto lei, i due si sono conosciuti per la prima volta 21 anni fa durante i Giochi Olimpici di Sidney, dove la nuotatrice e la sua squadra sudafricana si erano classificate quinte alla staffetta di nuoto.

Lui resta subito colpito dalla statuaria figura di Charlène. Incontratala pochi mesi più tardi durante una gara sportiva a Montecarlo, il Mare Nostrum, Alberto si fa avanti e omaggia con uno splendido mazzo di fiori l' atleta, salita sul gradino più alto del podio per i 200m dorso.

La principessa da settimane si trova in Sudafrica. E così Alberto e i figli l’hanno raggiunta. Insieme hanno festeggiato il compleanno della nipotina, Aiva, cinque anni. Poi tutti in jeep per un safari fotografico.