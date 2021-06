La Regina Elisabetta e quella rosa che porta il nome del Principe Filippo

Doveva essere il giorno dei grandi festeggiamenti e invece è stato un giorno malinconico. Il 10 giugno il Principe Filippo avrebbe infatti compiuto 100 anni e le celebrazioni erano già state organizzate. La morte del consorte della Sovrana, il 9 aprile, ha cancellato ogni evento. Tranne uno.

Per i 100 anni del Principe infatti era stata creata dalla Harkness Roses, specialista nel dar vita a nuove rose fin dal 1879, un fiore speciale: la "Rosa Duca di Edimburgo". E una settimana prima dell'11 giugno il presidente della Royal Horticultural Society (ente sotto il patronato della Sovrana) Keith Weid ha consegnato la rosa alla regina Elisabetta, con queste parole:«Questa rosa si chiama come il Duca di Edimburgo. È un omaggio a lui e un ricordo di tutte le cose belle che ha fatto nella sua vita. È un bel fiore, ma non solo. Ha un doppio valore. Perché ogni rosa che venderemo corrisponde una donazione al Living Legacy Fund che aiuta i bambini e i ragazzi bisognosi»

La Regina Elisabetta si è profondamente commossa e ha piantato di persona, di buon mattino e con il Giardiniere Reale, Philip Carter, sotto le sue finestre, nell’East Terrace Garden del parco del castello di Windsor. In un'aiuola disegnata proprio dal Principe Filippo.

