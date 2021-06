Il 10 giugno il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni: ecco lo straordinario omaggio d'amore della Regina Elisabetta

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata il 4 giugno, e ha già riavvicinato la Royal Family. Potenza di una video-call, terminata con l’invito di Elisabetta II a Harry: “Torna a Londra”. Invito accettato. Il nipote rientrerà per inaugurare la statua dedicata a Lady D, a Kensington Palace (il 1 luglio sua madre avrebbe compiuto 60 anni). Poi raggiungerà la regina, per un pranzo privato. Parleranno come non riuscirono a fare ai funerali del Principe Filippo: non era ancora il momento.

Il 10 giugno il Duca di Edimburgo avrebbe compiuto 100 anni. La sovrana gli rende omaggio con due mostre: a Windsor il 24 giugno, a Edimburgo il 23 luglio. Centinaia gli oggetti storici o di uso quotidiano, appartenuti al consorte. La Sovrana ha passato ore, con gli esperti del Royal Collection Trust, a rovistare fra archivi e depositi sotterranei (oltre che negli armadi e nei cassetti). Così facendo, è riuscita a curare di persona gli eventi speciali.

Fra i reperti della prima mostra il menù del banchetto nuziale del 20 novembre 1947, il copricapo di piume donato al Principe dagli indigeni del Canada, abiti e corona indossati per l’incoronazione di Elisabetta. Sarà visibile al pubblico anche la Chair of Estate, la sedia in seta damascata su cui sedette in quella cerimonia del 1953.

Nel palazzo scozzese di Holyroodhouse, invece, esposti numerosi oggetti legati alla sua passione per lo sport oltre che tanti cimeli della carriera navale, come un diario di bordo del 1940. In mostra anche i bozzetti che testimoniano il coinvolgimento di Filippo nella progettazione dell’iconico Royal Yacht Britannia.

(Foto Getty Images)