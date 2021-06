La Regina Elisabetta torna a sorridere

Elisabetta II celebrerà 70 anni di regno nel 2022. Manca un anno, ma i Reali, si sa, odiano farsi trovare impreparati. Soprattutto quando l’occasione per festeggiare è così importante: il Giubileo di Platino della Regina. L’anniversario cade a febbraio, ma i festeggiamenti si terranno da giovedì 2 a domenica 5 giugno, in un lungo fine settimana accompagnato dal sole, si spera.

Elizabeth Alexandra Mary sarà la prima, fra i sovrani britannici, ad arrivare ai 70 anni di regno… e allora che la festa sia indimenticabile!

La prima di tutte le cerimonie sarà l’immancabile parata “Trooping the Colour”, la "Sfilata della bandiera", con 1400 soldati e 200 cavalli e i principali membri della famiglia reale (chi ci sarà?) sulla balconata di Buckingham Palace.

Nei giorni a seguire ci sarà la cerimonia di ringraziamento nella cattedrale di St Paul. E poi un concerto, il Platinum Party, con star della musica inglese. Tutta la famiglia assisterà al Derby di Epsom Downs, una delle classiche dell’ippica, da sempre passione della regina (più della musica moderna!).

E dulcis in fundo, la domenica si ricorderà per un pranzo offerto con lunghe tavolate in tutto il regno Unito: il Big Jubilee Lunch. Sarà poi piacevole passeggiare, per alleggerirsi, nei giardini di Buckingham Palace e lungo le strade attorno al palazzo reale, per ammirare e ascoltare 5000 fra artisti di strada, attori e musicisti.

(Foto Getty Images)