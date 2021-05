Meghan Markle: e se la figlia fosse nata? Tutti gli indizi

Meghan Markle ha partorito? Secondo i boatos, la duchessa ha dato segretamente alla luce una femminuccia. Il Principe Harry e consorte avevano annunciato l’arrivo del secondogenito a San Valentino, dopo che lei raccontò di un aborto spontaneo, risalente alla scorsa estate.

I due hanno poi deciso di rivelare il sesso nell’intervista a Oprah Winfrey (metà marzo). Mantenendo nel riserbo gli altri dettagli sulla gestazione. Questo ha alimentato i rumor social, detonatori dell’ipotesi di una gravidanza già conclusa.

A riguardo, diversi gli indizi rivelatori: Harry ha lasciato in fretta il Regno Unito, per tornare a casa dalla moglie; Meghan è stata vista entrare in ospedale e New Idea l’ha descritta come ‘molto incinta’. Inoltre, su Instagram girava un video coi Sussex che giocano in spiaggia: secondo i nemici dell’unofficial, è stato però girato prima dello stato interessante di Meghan.

