Royal Baby per Harry e Meghan: e i bookmaker scommettono sul nome

Lo scorso febbraio il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. Qualche tempo dopo, hanno rivelato di attendere una bambina.

Secondo le indiscrezioni, nascerà in estate: sono partite le scommesse sul possibile nome. Dei rumor ipotizzano che si chiamerà Diana (come la compianta Lady D), ma una fonte ha smentito: "È improbabile -ha detto un insider di Page Six- diventerebbe un obiettivo più grande per i media e accrescerebbe l'interesse del pubblico, vogliono proteggere i figli dalla pressione".

Il nome più quotato dai bookmaker è Philippa, come tributo al Principe Filippo. Il consorte della regina è morto nel mese di aprile, a 99 anni. In lizza c'è anche Elizabeth, come la Sovrana. E poi, dal più quotato al meno quotato: Allegra, Alexandria, Grace, Emma, Rose, Alice e Victoria. Le scommesse non ci presero per niente col primogenito, chiamato Archie. Staremo a vedere come andrà questa seconda volta.

(foto Getty Images)