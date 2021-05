La Regina Elisabetta e l'allarme veleno

Elisabetta II e gli altri membri della Famiglia Reale partecipano spesso a banchetti di stato in varie parti del mondo. Inevitabili le implicazioni per la loro sicurezza. Ciò include, ad esempio, un attento monitoraggio di tutti i pasti serviti.

Ma come fa il personale a essere sicuro che la Regina non venga avvelenata? Dopo che tutto è pronto per essere portato in tavola, un paggio sceglie a caso uno dei piatti da servire a Sua Maestà: quindi, se qualcuno volesse attentare a lei, dovrebbe farlo con tutti gli altri ospiti della cena.

Anche se è un membro dello staff reale a indicare quale piatto servire, è la stessa monarca a scegliere il menù di un evento ufficiale (così come quello servitole quotidianamente). Le vengono proposte opzioni che lei controlla e seleziona, tirando una riga su tutto ciò che non vuole. E pare che ‘Lilibeth’ sia un po' difficile. Alcuni cibi popolari non le piacciono: per esempio, non ha mai mangiato una pizza (nata in onore di un’altra regina, ndr). Inoltre, pone un veto sull'uso dell'aglio e un limite alla quantità di cipolla. Il cibo preferito da Sua Maestà? Un buon piatto di selvaggina mista.