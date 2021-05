I gemellini di Monaco vere stelle al Gran Premio di Formula 1

Grandi emozioni, come sempre, al Gran Premio di Monaco, che quest'anno ha visto vincere il pilota della Red Bull Max Verstappen, seguito, al secondo posto, da Carlos Sainz della Ferrari.

Ad attirare l'attenzione però sono stati ancora una volta i piccoli di casa Grimaldi. I gemellini Jacques e Gabriella sono ormai di casa nei paddock (avevano anche assistito alla Formula E, pochi giorni fa) e sembrano davvero appassionarsi al mondo delle corse e della velocità.

In quest'occasione, Jacques e Gabriella erano vestiti in bianco e rosso, i colori di Monte Carlo. Disinvolti e sorridenti, i gemellini hanno portato un pizzico di spensieratezza tra i motori. E anche di eleganza, a giudicare dallo stile perfetto della piccola Gabriella. Che ha degnamente rimpiazzato, anche se ancora tanto giovane, la mamma, la Principessa Charlene, per ora in Sudafrica per sostenere un progetto contro il bracconaggio.

