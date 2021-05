La Principessa Charléne bellissima e coraggiosa: eccola in Sudafrica a combattere i bracconieri!

Ma dov'era la Principessa Charléne? In molti se l'erano chiesto, non vedendola insieme ai gemellini Jacques e Gabriella e al marito, il Principe Alberto, al Gran Premio di Formula E.

Bene, adesso sappiamo dove si trovava. A rivelarcelo è stata Charléne in persona, con una serie di emozionanti scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram.

La Principessa si trovava nella sua terra d'origine, il Sudafrica. Una vacanza de luxe? Una visita agli amici d'infanzia? Macché, nulla di tutto questo. Charléne era attivamente impegnata, sul campo, in una battaglia onorevole. Contro il bracconaggio, che minaccia l'esistenza di specie in pericolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

La Principessa Charlene si è così recata al Rhino Orphanage di Limpopo, in Sudafrica. Per sostenere la campagna per la difesa degli animali vittime dei bracconieri e ad altissimo rischio di estinzione.

La vediamo, nelle immagini del fotografo specializzato in soggetti animali Christian Sperka, in mimetica e stivali, mentre si prende cura di un rinoceronte ferito. E rimangono a lungo nel cuore le sue parole: «Grazie per non dimenticarci di noi».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

(foto Getty Images)