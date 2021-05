Harry e Meghan: 3 anni fa le nozze. E oggi è tutto diverso

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno tagliato il traguardo del terzo anniversario di matrimonio, mentre un sondaggio rivela che più di quattro Britannici su 10 pensano che debbano perdere i titoli reali. Per la coppia, sposatasi in gran pompa il 19 maggio 2018, ricorrenza privata nella villa californiana di famiglia. Furono quelle nozze storiche per la famiglia reale britannica, che accoglieva un sanguemisto per la prima volta a distanza di secoli. Solo 18 mesi dopo, il trasferimento definitivo in America col figlioletto Archie.

Gli ultimi mesi sono stati un periodo tumultuoso per la coppia, alla luce dell’intervista-bomba a Oprah Winfrey. Meghan e Harry hanno messo a nudo la loro breve vita come regal sposi lavoratori: rivelando l’arrivo di un commento razzista da un membro dei Windsor e i pensieri suicidi della duchessa, con le richieste di aiuto rifiutate dalla monarchia.

Il funerale del Principe Filippo, ad aprile, riportò all'ovile Harry, fotografato durante una chiacchierata con suo fratello. Assieme a sua moglie, che aspetta una figlia per estate, appare ora nella serie Apple Tv di documentari sulla sua salute mentale con Oprah Winfrey. In un passaggio, dice all’anchorwoman: “Prendere la decisione di ricevere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza". In un'intervista separata, Harry sembrò suggerire che suo padre, Elisabetta II e il Principe consorte avessero fallito come genitori. Parlando al podcast di Armchair Expert, queste le parole: “Voglio rompere il ciclo di dolore e sofferenze genetici, per il bene dei miei figli”.

