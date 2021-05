Charlotte Casiraghi racconta della sua infanzia. E del suo grande amore

Charlotte Casiraghi ha aperto il suo cuore durante i rendez-vous littéraire di Chanel. La terza edizione di questi incontri si è svolta a Les Baux-de-Provence, nel sud della Francia, proprio in occasione della sfilata Chanel Cruise 2021/22.

Charlotte ha così confessato come è nato il grande amore della sua vita, quello per la poesia e la letteratura. Una passione sbocciata nell'adolescenza, che ai tempi l'ha fatta anche sentire diversa dalle coetanee, ma che ha segnato il suo carattere e la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

"Quello che amo di più della poesia è la relazione quasi pre-verbale, carnale, fisica con le parole", ha rivelato la giovane Casiraghi. "C'è il significato delle parole, ma c'è anche il ritmo, la fisicità delle parole e in un certo senso è un modo di riconnettersi con sensazione e significato, riuscendo a farli comunicare".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

Charlotte ha continuato: "Quando ero una teenager e una giovane donna ero una lettrice avida. Leggevo moltissimo e per questo mi è capitato di sentirmi stigmatizzata dalle altre ragazze della mia età. Per il semplice fatto di leggere poesia non necessariamente per la mia età e mi sentivo un po' diversa... Molto presto ho sviluppato una vera passione per la poesia. Forse con le mie scelte di lettura manifestavo il desiderio di scoprire libri che non fossero per la mia fascia d'età".

L'evento era dedicato all afigura delle ragazze nella letteratura, con un omaggio all'opera di Anne Wiazemsky, Charlotte ha parlato con la storica della letteratura Fanny Arama e la scrittrice Anne Berest.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

(Foto Getty Images)