Charlotte Casiraghi canta e incanta: il video

Charlotte Casiraghi ha regalato momenti di emozione pura durante la sfilata Chanel Cruise 2021/2022. Charlotte, che è ambassador del brand, ha infatti conquistato con una sua memorabile performance canora.

A chiusura della sfilata, Charlotte si è unita a Vanessa Paradis (la ricordate testimonial Chanel nella celebre campagna pubblicitaria di Jean-Paul Goude, in cui era un uccellino in gabbia?) per duettare con il musicista Sébastien Tellier. Al coro si sono poi unite Angèle, cantautrice belga ambassador della maison nel 2020, e la musicista francese Juliette Armanet.

La sfilata Chanel si è svolta in un luogo eccezionale: le cave di calcare di Les Baux-de-Provence, nel sud della Francia. Proprio qui un grande amico della leggendaria Coco Chanel, il regista Jean Cocteau, aveva filmato alcune scene del suo film "Il testamento di Orfeo".

(foto Getty Images)