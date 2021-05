Kate Middleton sarà Regina. L'ultima

E se la monarchia inglese fosse sul viale del tramonto? Kate Middleton potrebbe essere l’ultima regina (consorte) d’Inghilterra. Toglie il condizionale Hilary Mantel, scrittrice, la prima donna ad aver vinto per ben due volte il premio letterario più prestigioso d’Inghilterra, il Booker Prize, nel 2009 con "Wolf Hall" e nel 2012 con "Anna Bolena, una questione di famiglia", entrambi romanzi storici.

Intervistata dal Telegraph, Hilary Mantel ha detto che l’attuale monarchia inglese, quella dei Windsor, ha i giorni contati: ora c’è la 95enne Regina Elisabetta II, seguirà poi Carlo, quindi William. E poi basta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Telegraph (@telegraph)

La scrittrice dice: “La Regina Elisabetta ha vissuto il suo ruolo come sacro. Un dovere religioso a cui ha dedicato la sua vita e lo farà fino all’ultimo respiro. Penso sia davvero l’ultima a crederci in maniera così totale, sacra. E quindi non vedo come possa durare molto dopo di lei. Non riesco a quantificare, in anni. Ma direi che con William tutto si fermerà”.

La pensa diversamente il popolo britannico: il 63% degli inglesi continua a volere un monarca e non un presidente. Il 64% non vuole che Elisabetta II abdichi, ma che resti sul trono fino a quando vivrà. Qualche dubbio sul post Elisabeth: il 47 per cento vorrebbe William sul trono, il 27 invece è per Carlo.

Chissà, però, che la Mantel non cambi idea: nel 2013 aveva definita Kate Middleton “the plastic princess”, senza personalità. Ma la Duchessa di Cambridge ha mostrato tutt’altra pasta e soprattutto di essere all’altezza del ruolo che ricopre.