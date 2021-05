Baby Charlotte, è giallo: le polemiche sulla foto di compleanno

Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge ha compiuto 6 anni. Perché anche le piccole principesse crescono.

Nata il 2 maggio del 2015 alle ore 8.34 del mattino nella Lindo Wing del St Mary's Hospital di Paddington, Londra, è la secondogenita del principe William e di Kate Middleton.



La dolce mamma, come tutte le mamme del mondo, ha scattato una foto alla bella bimba. Fin qui tutto bene se non fosse che l'immagine non è stata pubblicata subito sui social ufficiali dei genitori. Ma qualche ora dopo. Apriti cielo! Follower e sudditi si sono scatenati dubitando della veridicità dello scatto. Per qualcuno è sembrato un fotomontaggio.

Nel suo vestitino floreale Charlotte è sembrata diversa anche solo dal video famigliare che i duchi di Cambridge avevano fatto circolare per il loro decimo anniversario di matrimonio solo qualche giorno prima. Ma guardandola bene la piccola è identica a papà William.

Nel giorno del suo compleanno è stata solo la vittima indiretta del boicottaggio dei social deciso dai suoi genitori. Il motivo è presto detto. In questi giorni in Rete è in corso il Social Media Boycott, iniziativa contro tutti i tipi di offese e discriminazioni che vengono perpetrate sui social network a cui ha aderito tra le tante associazioni anche la Football Association, di cui il Principe William è presidente. E anche lui si è unito alla community per boicottare i social fino alla mezzanotte del 3 maggio. Per questo motivo Charlotte ha ricevuto gli auguri pubblici di buon compleanno con qualche ora di ritardo. Ma solo sui social !!! Al Castello torte e palloncini non sono mancati.

(Foto Getty Images)