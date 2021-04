Kate e William pubblicano due bellissimi ritratti per l'anniversario di matrimonio

William e Kate celebrano oggi dieci anni di matrimonio pubblicando due bellissime foto scattate a Kensington Palace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Due lustri intensi, tra impegni istituzionali, tre figli meravigliosi (George, Charlotte e Louis), tensioni crescenti all’interno della famiglia e la recente perdita del nonno di William, il principe Filippo. Ma loro sono l’immagine della solidità, oltre che del senso del dovere monarchico, seppur in una chiave più al passo coi tempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

I duchi di Cambridge dissero sì il 29 aprile 2011 nella cattedrale di Westminster, davanti all’allora arcivescovo di Canterbury Rowan Williams e a 1900 invitati. L’evento fu seguito in tv da dieci milioni di persone, addirittura 72 milioni online. Trafalgar Square traboccava di altri 10mila fan che seguirono l’evento su un grande schermo.

Embed from Getty Images

Da outsider appartenente a una famiglia benestante, ma borghese, oggi Catherine Middleton appare come degna succeditrice della Regina Elisabetta: intelligente, elegante, discreta, con un forte senso della famiglia, ma moderna. E William “è fiero di lei”, dice chi li conosce bene, “sono una squadra”.

“Si sono fatti carico di più ruoli e continueranno a progredire, diventando sempre più popolari” spiega Ian Lloyd, scrittore e fotografo inglese, autore di diversi libri sui Cambridge, oltre che di una biografia del Duca di Edimburgo pubblicata poco prima della sua scomparsa.

Non è certo il momento di festeggiare, tra lutti, pandemia e screzi, e non sappiamo come hanno deciso ddi trascorrere questa giornata William e Kate. La BBC però manderà in onda domani, 30 aprile, un documentario dedicato alla coppia intitolato “Matrimonio reale: un giorno da ricordare”.

(Foto Getty Images)