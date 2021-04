Kate Middleton scatta la foto felice per i 3 anni di Baby Louis

La vita dei Reali d’Inghilterra continua: Louis di Cambridge compie tre anni e riporta un raggio di sole in famiglia. Una foto scattata da mamma Kate Middleton lo mostra in sella alla sua bicicletta, nel primo giorno d’asilo. Il piccolo frequenta la Willcocks Nursery School, come fratello e sorella maggiori: George e Charlotte. La Duchessa di York ha immortalato l’avvenimento, come fece coi primi due figli.

Una ventata di serenità in una settimana che, nella Royal Family, non è stata serena. Prima i funerali del principe Filippo. Poi una regina in lutto, per le celebrazioni dei suoi 95 anni: genetliaco vissuto in sordina.

Costretti a festeggiare la ricorrenza dell’ultimogenito a Kensington Palace (il lockdown è finito, e i Cambridge sono rientrati a Londra) William e Kate hanno pensato di regalare alla prole qualche ora di normalità.

La consorte dell’erede al trono n° 2 ha pensato di preparare una torta, Le occupazioni del papà: far giocare i bambini e predisporre gli addobbi. Poi, le videochiamate ai nonni: quelli materni, oltre a Charles e Camilla. Ovviamente, dal baby Louis anche una telefonata alla bisnonna: per Elisabetta II, nonostante il dolore, un motivo per sorridere.