Per la Regina Elisabetta un triste compleanno

21 aprile, uguale 95° compleanno di Elisabetta II: il primo, in 73 anni, senza il principe Filippo. Regina privata anche della famiglia al gran completo: causa restrizioni anti-Covid. Per non lasciarla sola, i suoi cari si sono organizzati: pianificando visite a rotazione.

A darsi il cambio la figlia Anna, la nuora Camilla (Duchessa di Cornovaglia), la nuora Sofia (Contessa di Wessex e moglie di Edoardo). Kate Middleton non ha ancora ricevuto il vaccino: per lei, ruolo più distanziato.

L'unico raggio di sole, in questa ricorrenza mesta: il riavvicinamento di William e Harry. Allontanatisi per le critiche ai Windsor, da parte del secondogenito di Carlo e della consorte, ai funerali del nonno si sono riavvicinati. Harry ha posticipato il rientro negli Usa: per poter stare vicino alla sovrana, nel giorno del regale genetliaco. La pace che torna in famiglia: per ‘Lilibeth’, sicuramente il regalo più bello.

Gerry Romano