Melania Trump scatena le critiche per un post dedicato al Principe Filippo

Ed, eccola di nuovo al centro di una bufera. La vita per Melania Trump, anche dopo la fine della Presidenza del marito Donald, continua a non essere indenne da critiche, pettegolezzi e osservazioni appuntite.

L'ultima riguarda il suo tweet, pubblicato per rendere omaggio al Principe Filippo, recentemente scomparso, e manifestare il suo cordoglio alla Famiglia Reale. Ebbene, cosa ha scritto Melania, per scatenare un oceano di critiche? Ecco il testo incriminato:

«Il Presidente Trump ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e al popolo della Gran Bretagna mentre il mondo piange la perdita del Principe Filippo».

President Trump and I extend our deepest condolences to Her Majesty the Queen, the Royal Family, and the people of Great Britain as the world mourns the loss of Prince Philip. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) April 9, 2021

Apparentemente, tutto ok. Eppure... eppure Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti. Quindi, secondo i suoi critici, Melania avrebbe dovuto scrivere «l'ex Presidente Trump». O anche «mio marito».

In molti si chiedono: è stata solo una svista, dettata dall'abitudine, o per Melania il Presidente attuale degli Stati Uniti non è Joe Biden? Donald Trump, da parte sua, non ha mai ammesso la sconfitta alle ultime elezioni presidenziali, ha tentato di invalidare i voti e poi non ha voluto partecipare all'Inauguration Day del rivale che lo aveva sconfitto, fatto mai accaduto nella storia degli Stati Uniti. Per non parlare dell'assalto violento al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori più fedeli.

E, anche se c'è chi ricorda tutti i presidenti, precedenti o attuali, mantengono il titolo di Presidente, la bufera si è destata. E Melania ne è stata totalmente investita.

