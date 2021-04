Harry batte William come futuro Re: il sondaggio dei cittadini

Chi diventerà Re del Regno Unito dopo la scomparsa (il più tardi possibile, naturalmente) della Regina Elisabetta? Le regole di successione al trono indicano chiaramente che la corona da Sovrano dovrebbe toccare al Principe Carlo. Seguito, in ordine, dal Principe William e poi dal Principe George, suo figlio. Per Harry niente Regno, dunque.

Ma a scompaginare la carte arriva adesso un sondaggio secondo cui sarebbe Harry il Re preferito da tanti sudditi britannici. Secondo un'indagine realizzata da Deltapoll per il Daily Mirror (e condotto su 1.590 individui divisi in fasce d’età), ben il 23 per cento degli intervistati ha scelto il Principe Harry come futuro Re. Appena il 5% ha indicato William come miglior erede al trono. A dirsi favorevoli al Principe Harry sono stati i giovani compresi nelle fasce d'età tra i 18 e i 24 anni e tra i 24 e i 40 anni. Se però la scelta fosse tra il Principe Carlo e il Principe William sarebbe quest'ultimo a trionfare, con il 47% delle preferenze.

Tutte fantasie, comunque, almeno per ora. La Sovrana sta benissimo, il Principe Harry si sta rifacendo una vita in California con Meghan Markle e il Principe William e Kate si attengono ai loro ruoli ufficiali. A chi toccherà la corona? Staremo a vedere...

(foto Getty Images)