E' il Principe William il calvo più sexy del mondo

Una volta c’era Yul Brynner, poi arrivò Telly Savalas (il tenente Kojak): due divi celebrati, avanguardia del ‘calvo è bello’. Fascino e testa pelata, quando pensarlo sembrava ancora follìa. Da un po’ di tempo, è tutt’altra cosa: non avere capelli, in molti casi, diventa un passaporto di seduzione.

Lo ribadisce una classifica pubblicata da ‘Sun’ e ‘Independent’: stilata (autolesionisticamente?) da una compagnia che si occupa di trapianti tricologici. Apprezzatissimi dal pubblico sono: Mike Tyson, Bruce Willis, John Travolta, Dwayne Johnson. Ma il più sexy di tutti è William d’Inghilterra: l’erede al trono Windsor n° 2 batte tutte le star di Hollywood (e dello showbiz in generale).

Il 38enne principe ha collezionato, sul web, oltre 17 milioni e mezzo di menzioni: tra blog, pagine varie e via dicendo. In graduatoria non compare il nostro Luca Zingaretti: l’apprezzatissimo commissario Montalbano, che di recente abbiano scoperto ‘capace’ di tradire la propria donna. Ma tant’è, non sarà certo questo a guastargli la fama di campione dei calvi italici.

E se un altro connazionale come D’Annunzio profetizzava ‘la bellezza del futuro sarà calva’, oggi uno studio della Pennsylvania University certifica: “Gli uomini pelati appaiono più carismatici dei loro coetanei con una folta capigliatura”. Secondo una ricerca della Saarland University, la calvizie è addirittura associata a maggiore intelligenza. Insomma, da handicap a valore in pochi decenni: o tempora, o mores.

(Foto Getty Images)