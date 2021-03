Meghan ha mentito: allo scoperto la bugia dei Duchi di Sussex

Più giorni trascorrono dall'intervista esplosiva rilasciata da Meghan e Harry a Oprah Winfrey, più emergono dettagli controversi sulle confessioni scioccanti dei Duchi di Sussex. Passato infatti lo stordimento per le gravi accuse di razzismo mosse alla famiglia reale, ora spuntano altre verità su quanto affermato dalla illustre coppia, che, non la mette in buona luce.



L'ultima, in ordine di tempo, riguarda le nozze in gran segreto, tre giorni prima di quelle celebrate sotto i riflettori, il 19 maggio 2018, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Falso. Ai microfoni di Oprah, non hanno detto la verità. Quello che sorprende, è che la smentita non arriva da qualche "gola profonda", ma, dagli stessi Meghan ed Harry. Il loro, ora ammettono, "è stato solo uno scambio di voti, senza alcuna valenza ufficiale". Una brutta pagina, che, non li aiuta certo nella loro causa volta a dimostrare quanto siano le vittime del sistema all’interno della monarchia britannica.



Intanto, il Principe Harry si inventa un lavoro. Sarà "chief impact officer" nella startup californiana BetterUp, dove promuoverà una app usata già da multinazionali come Hilton, Facebook e Chevron, per migliorare lo stato mentale dei propri dipendenti. Ignoto lo stipendio: forse a sei, o sette, zeri.

Oltre a Meghan, lo stesso Harry, da bambino, ha sofferto di disturbi mentali, soprattutto dopo la tragica morte della madre Diana.

Per quello che sarà il suo primo impiego inquadrato in un’azienda, Harry non dovrebbe avere contatti diretti con i dipendenti, soprattutto quelli di altre aziende clienti, ma, dovrebbe essere ambasciatore della start-up e così attirare nuovi contratti e partnership.



La notizia arriva nel giorno in cui, la direttrice della fondazione di beneficenza Archewell dei due duchi del Sussex, Catherine St-Laurent, si è dimessa dalla sua carica. Non è chiaro il motivo dell’addio, arrivato tra l’altro solo dopo un anno dalla sua nomina, ma certo non è il primo, piuttosto clamoroso, della galassia di Harry e Meghan.

(foto Getty Images)