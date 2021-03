Charléne di Monaco elegantissima anche in black

La Principessa Charléne si distingue sempre per il suo stile. Impeccabile, sofisticato, davvero regale. Anche le ultime foto che la ritraggono ne sono una prova.

Nelle immagini, la Principessa Charléne è bellissima anche con un velo total black. La scelta di questo accessorio non è casuale: la Principessa ha infatti partecipato all'addio per Goodwill Zwelithini, ultimo Sovrano degli Zulu, uno dei popoli stanziati in Sudafrica fin dal III secolo.

Charléne, che è nata a Bulawayo (odierno Zimbabwe) e a poco più di 10 anni si è trasferita con la famiglia in Sudafrica, è profondamente legata alla terra dove è cresciuta. La sua presenza all'addio del Re Zulu è un omaggio proprio al grande paese dell'Africa meridionale dove ha trascorso tanti momenti felici. La Principessa ha anche organizzato un viaggio in Sudafrica con i suoi gemellini Jacques e Gabriella, un paio di anni fa, per far conoscere loro la terra che tanto ama.

