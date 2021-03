La Regina Elisabetta e quel dono inatteso che finalmente le regala un sorriso

Tra una preoccupazione e l’altra, finalmente un raggio di sole per la Regina Elisabetta: dopo alcuni mesi dalla scomparsa del suo amatissimo Vulcan, a Windsor sono arrivati due nuovi Welsh Corgi in regalo.

Una vera sorpresa, perché qualche anno fa la sovrana aveva detto che alla morte dell’ultimo degli oltre 30 Corgi da lei accuditi, non ne avrebbe adottati altri. In effetti pare che i due cuccioli siano stati donati… da chi non si sa. Massimo riserbo per ora anche sui nomi dei nuovi inquilini, che, secondo fonti interne, avrebbero già preso confidenza con il castello.

A rendere famosa in tutto il mondo questa razza canina, è stata proprio la sovrana, che il 21 aprile compirà 95 anni! Gli ultimi arrivati sono i primi Corgi della regina a non essere diretti discendenti della mitica Susan, ricevuta in regalo dal padre Giogio VI nel 1944 per i suoi 18 anni.

Di sicuro si abitueranno in fretta anche loro agli agi dei predecessori: viaggiare sempre con la sovrana e consumare pasti preparati dagli chef delle cucine reali: carne e verdure di impareggiabile qualità, condite con una salsa preparata dalla Regina in persona e servite su un vassoio d’argento da un valletto.

