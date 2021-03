Meghan ora è sotto accusa

Che non sia un buon momento per la Royal Family britannica lo avevamo già detto e lo ribadiamo riportando le ultime evoluzioni… o involuzioni! L’incombente intervista a Oprah Winfrey ha l’effetto di una brocca d’acqua bollente in un formicaio.

Il Times muove un'accusa di bullismo nei confronti di Meghan Markle: avrebbe manipolato e maltrattato alcuni membri dello staff di Buckingham Palace. Il quotidiano britannico chiama in causa non solo il segretario personale dei Duchi del Sussex all'epoca della loro permanenza a Londra, ma anche il responsabile delle risorse umane della famiglia reale e il segretario privato di Harry.

La Markle si dice "molto amareggiata specie perché viene accusata di una cosa di cui è stata vittima lei per prima", parla di "ricostruzione in cattiva fede dei fatti” e sguinzaglia gli avvocati, i quali pensano sia proprio un tentativo di screditare Meghan prima dell'intervista.

Intanto, la Duchessa e suoi legali hanno vinto, dopo 18 mesi, un’altra battaglia contro i tabloid, quella contro la pubblicazione a febbraio del 2019 di una lettera del padre di Meghan, Thomas Markle, inviata alla figlia dopo il suo matrimonio nel 2018: la Associated Newspapers che possiede il Mail on Sunday e il Mail Online è stata condannata a risarcire il 90% delle spese legali sostenute dalla duchessa (più di un milione di dollari!), oltre alla pubblicazione delle scuse.

Intanto, tra un’accusa e una sentenza, c’è la preoccupazione per le condizioni di salute del Principe Filippo. La notizia di oggi è che il consorte 99enne della regina Elisabetta è stato sottoposto ieri "con successo" a un piccolo intervento cardiaco presso il St. Bartholomew's Hospital di Londra. Lo ha reso noto Buckingham Palace facendo riferimento a "una procedura", non a una operazione vera e propria e precisando che il duca di Edimburgo Filippo - a cui fu introdotto uno stent nel 2011 - resterà ricoverato per un periodo indeterminato per terapia, riposo e recupero.

Secondo il Royal Observer il nipote Harry avrebbe prenotato un biglietto di ritorno a casa, a Londra per vedere il nonno. Dunque, tornando all’intervista, che sarà rilasciata a Oprah Winfrey il 7 marzo, Meghan Markle, incinta del secondo figlio, rischia di essere da sola.

(foto Getty Images)