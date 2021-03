Meghan Markle come Lady Diana: le rivelazioni che fanno tremare Buckingham Palace

L’intervista più attesa dell’anno non è ancora stata trasmessa, ma fa già tremare la Royal Family: Meghan & Harry come non li abbiamo mai ascoltati: si rivelano a Oprah Winfrey, la donna più ascoltata d’America. Il giorno ‘X’ è il 7 marzo (l’8 a Londra): è bastato il trailer a mettere in agitazione Buckingham Palace.

Il Duca di Sussex paragona la consorte alla compianta madre: una Lady D sommersa dalla pressione (dei Windsor e dei media), come oggi miss Markle. Il secondogenito di Diana ha definito il trasloco oltreoceano necessario: "per evitare che la storia si ripetesse". Lei lo guarda e non parla, toccandosi il pancione che custodisce il fratellino/sorellina di Archie: in arrivo a fine giugno.

Proprio un’intervista alla principessa defunta scatenò un putiferio: era il 1995 e la moglie dell’erede al trono definì il suo matrimonio "affollato", confessando anche disturbi alimentari e un tentativo di suicidio. Il silenzio di Meg, nelle due clip da 30 secondi, lascia supporre una seconda anticipazione a orologeria della chiacchierata-scoop con la coppia: registrata nel giardino della loro villa californiana a (Montecito) che dura un’ora e mezza.

La Famiglia Reale, pure in apprensione causa salute di Filippo d’Edimburgo, ha pochi giorni se vuol preparare una strategia mediatica di contrattacco. Per lo stesso giorno della messa in onda, Elisabetta II e Kate Middleton hanno anticipato un discorso in tv: in occasione del Commonwealth Service. Ne vedremo delle belle.

(foto Getty Images)