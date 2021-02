Harry e Meghan: cresce l'attesa per l'intervista tv. E intanto la Principessa Anna soffia al nipote un ruolo di spicco

Cosa ci si aspetta dall’intervista confessione concessa da Meghan e Harry a Oprah Winfrey? Quali rivelazioni e retroscena sulla Megxit avranno svelato alla conduttrice più famosa d'America? Sicuramente le emittenti televisive si aspettano ascolti da record. E quindi è guerra tra quelle britanniche per i diritti TV.

Il programma negli Stati Uniti andrà in onda in prima serata il 7 marzo, trasmesso dalla CBS. E in Gran Bretagna? La ViacomCBS Global Distribution Group, organizzazione responsabile della vendita dei diritti di trasmissione dell’intervista ai Sussex all’estero, ha fatto sapere che sta prendendo in considerazione solo emittenti non a pagamento.

Quindi: niente da fare per Sky e Netflix, quest’ultima, tra l’altro, per conflitto di interessi, visto il contratto da 150 milioni di dollari firmato dai due esuli reali per i loro futuri progetti mediatici. Niente da fare per la BBC, che poche ore prima del talk negli Usa, ha già programmato il discorso pre-registrato della Regina Elisabetta per il Commonwealth Day, in cui figureranno anche William e Kate.

Rimangono in gara Channel 5 e Channel 4, che non sono propriamente royal addicted. Ma la favorita è Itv, l’emittente commerciale per cui lavora quel Tom Bradby, giornalista amico di Harry e di Meghan.

Intanto, la monarchia britannica è alle prese con il rimpiazzo di quei ruoli rimasti vacanti con l’addio ufficiale dei Sussex. Secondo indiscrezioni, a 69 anni, la Principessa Anna è pronta a subentrare al principe Harry a capo dei Royal Marines, diventando così la prima donna capitano della corona.

Perché non si è pensato al principe William? In realtà, Buckingham Palace avrebbe pensato proprio a lui in un primo momento, ma visti i rapporti già tesi tra i due, l'unica figlia femmina della Regina Elisabetta II è apparsa come la scelta più consona.

Per i meno informati: la Principessa Anna ha una carriera militare di tutto rispetto. E’ associata a 65 organizzazioni militari. Ricopre il ruolo di comandante in capo della divisione femminile della Royal Navy. E’ anche colonnello del 6° battaglione del reggimento reale della Scozia, comandante in capo della forza navale del Canada e colonnello onorario reale del corpo di addestramento degli ufficiali delle università della città di Edimburgo. A questo punto attendiamo la conferma ufficiale da parte della Corona!

