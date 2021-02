Tempesta a Buckingham Palace, tra le lacrime del Principe Carlo e la tensione tra William ed Harry

Occhi rossi e umidi di lacrime. Il Principe Carlo è stato immortalato così dai fotografi subito dopo la visita al padre ricoverato. Aumenta dunque l’apprensione per le condizioni di salute del Principe Filippo di Edimburgo, ricoverato dallo scorso 16 febbraio al King Edward VII Hospital di Londra, nonostante da Buckingham Palace continuino a trapelare notizie secondo cui il consorte della Regina Elisabetta sia di buonumore e non affetto da Covid.

Non è certo un momento sereno per la Royal Family alle prese con più di una preoccupazione. Non ultima l’ufficializzazione della Megxit. Anche in questo caso, Buckingham Palace ha cercato di rassicurare tutti sottolineando in una nota che, nonostante il dispiacere per la decisione di Harry e Meghan, “il Duca e la Duchessa restano membri molto amati della famiglia”.

Il Sunday Times però rivela che il Principe William sarebbe andato su tutte le furie per una replica, pare scortese, dei Sussex a Elisabetta II che, come da protocollo reale, li ha privati di titoli e patrocini dopo il loro addio definitivo alla royal family. I Sussex, in una dichiarazione, avrebbero rivendicato il diritto di restare “impegnati a svolgere i propri doveri a servizio del Regno Unito e del mondo. (…) Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale”.

Una risposta “petulante, insultante e irrispettosa” verso Elisabetta II, secondo William, che crea “inutilmente ulteriore tensione”. Il primogenito di Diana, su tutte le furie secondo gli insider del Palazzo Reale che lo avrebbero visto passeggiare nervosamente per i corridoi, parla di sfida alla regina e rivolto al fratello minore avrebbe detto: “Non devi mancare di rispetto a tua nonna. Non si risponde così alla regina”.

Ecco. Un battibecco che rischia di diventare una profonda spaccatura tra fratelli reali… come non succedeva dai tempi di George VI ed Edward VIII.