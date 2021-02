Harry e Meghan: è davvero divorzio!

Un anno passato al di là dell'Oceano sembra aver convinto definitivamente Harry e Meghan a lasciare la Royal Family. Il sospetto c'era: i due non rientrano a Londra da oltre un anno, ci sono contratti milionari firmati con case di produzione tv e Spotify e la nuova gravidanza è stata annunciata in maniera bucolica con la loro immagine di "scalzi e felici" sul prato di casa a Santa Monica.

E poi c'è l'intervista "confessione" in arrivo in esclusiva alla conduttrice più famosa d'America: Oprah Winfrey... che è anche loro vicina di casa e amica. Cosa racconteranno i duchi del Sussex? Roba da far tremare i polsi, dicono alcuni, a Sua Maestà la regina e al povero quasi centenario Principe Filippo in ospedale da qualche giorno per accertamenti.

Ad ogni modo questa volta la Megxit è ufficiale, con tanto di nota di Buckingham Palace: «Harry e Meghan hanno comunicato alla regina che non torneranno a essere membri attivi della Royal Family.». Quindi, «gli incarichi militari onorari e i patronati del duca e della duchessa tornano alla regina, e saranno redistribuiti tra i membri attivi della Royal Family.».

Divorzio, sì, ma con affetto: «Nonostante siamo tutti rattristati dalla loro decisione, il duca e la duchessa restano membri molto amati della famiglia». The End.

(Foto Getty Images)