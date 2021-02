Il Principe Harry, Meghan e la nuova bufera in arrivo

Riassunto della puntata precedente: Harry e Meghan non solo non divorziano ma aspettano il loro secondo figlio.

La notizia ha fatto impazzire i tabloid di mezzo mondo ma dalla famiglia reale sono arrivate solo congratulazioni ufficiose, a mezzo stampa. Code del tipo “fonti vicine a Buckingham Palace fanno sapere che…”. La regina non ha parlato, nemmeno il fratello William ha detto nulla. Insomma, la guerra fredda tra l’al di qua e l’al di là dell’Oceano Atlantico continua.

E l’arrivo del nuovo pargolo scompagina i piani dei prossimi mesi: Meghan, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe ormai tra il quarto e il quinto mese di attesa, il che significa che il fratellino o la sorellina di Archie dovrebbe nascere tra giugno e luglio.

In quelle stesse settimane la coppia avrebbe dovuto infatti recarsi a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana e il 100° compleanno del nonno di Harry, Filippo (il marito della regina).

Ora è tutto di nuovo in forse: improbabile che Meghan affronti il viaggio con il neonato, difficile che il marito vada da solo, anche se non impossibile.

Alle tensioni familiari di lunga data ora poi si aggiunge una intervista: il 7 marzo Meghan e Harry saranno ospiti nel salotto di Oprah Winfrey. Un appuntamento che il sito Page Six ha definito “molto intimo”, vista l’amicizia che lega la conduttrice alla duchessa.

L’annuncio dell’intervista (che sarà lunghissima: 90 minuti) ha creato scompiglio nella famiglia reale e il più preoccupato di tutti sarebbe l’erede al trono, William. Un po’ perché teme che questo appuntamento possa seguire le orme di quello del 1995 in cui Diana fece chiaramente capire che suo marito Carlo aveva una relazione con Camilla Parker Bowles, un po’ perché poco più di un anno fa Harry in un’altra intervista tv aveva ammesso i dissapori con il fratello. Elisabetta invece sarebbe più ottimista. O almeno così si mormora…

(Foto Getty Images)